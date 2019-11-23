Роскошная плюс-сайз модель из Казани завоевала главный титул конкурса красоты

28-летняя Регина Дубко из Казани завоевала главный титул российского конкурса красоты TOP MODEL PLUS 2019. 21 ноября в Москве на сцене Arbat Hall состоялись финалы сразу трех конкурсов – Топ-модель России 2019, Российская красавица 2019 и Топ-модель PLUS. Церемонию вели Арина Свиридова и Захар Соленко.

Казань в конкурсе для девушек размера 46+ впервые представляли четыре плюс-сайз модели из агентства Регины Гариповой PlusSizeKazan. Помимо главной короны конкурса Регина Дубко, руководитель флорестической студии и мама прекрасной дочки Софии, получила путешествие за границу, в рамках тура пройдут мастер-классы, экскурсии и профессиональные фотосессии для глянцевых журналов.

Модели из Казани с наставником Региной Гариповой.

«В событии приняли участие победительницы отборочных туров из многих регионов страны. Девушки боролись не только за заветную корону, но и за признание специалистов в сфере красоты и модельного бизнеса, за возможность проявить себя и получить поддержку в развитии своей карьеры, достойные возможности для самореализации и профессиональные контракты. Для девушек это был первый конкурс. Каждая из них достойно представила наш город. Звездное жюри было очаровано казанским красавицами», - рассказала Prokazan.ru создатель агентства PlusSizeKazan Регина Гарипова.

25-летняя Тамара Марихина признана TOP MODEL PLUS 2019 GLAMOUR, она получила специальный приз от Никаса Сафрона от самого художника.

26-летния Анастасия Нагимова удостоилась титула TOP MODEL PLUS 2019 FASHION MODEL.

33-летняя Зарема Раджабова привезла в Казань титул TOP MODEL PLUS 2019 NEW FACE

Также все участницы получили призы от организаторов и партнеров конкурса.