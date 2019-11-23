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В Татарстане молодой мужчина до смерти забил отца

Cегодня, 15:16 24 1 Автор: prokazan.ru

Накануне, 22 ноября, сотрудники полиции в селе Коноваловка Мензелинского района республики задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве отца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Установлено, что мужчины выпивали и между ними произошла ссора. Сын решил поставить точку в конфликте с помощью кулаков и начал избивать от отца. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело по статье 111-й Уголовного кодекса России – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

комментарии

Горожанин
0
23 ноября 2019
15:33
Синька зло !!!!
Горожанин
0
23 ноября 2019
15:52
Это не первый случай в Казани,когда родная кровь убивает родную кровь.Дожили.

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