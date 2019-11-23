В Минтруде рассказали правила досрочного выхода на пенсию при потере работы, сообщает «Российская газета». На момент увольнения мужчинам необходимо будет иметь не менее 25 лет страхового стажа, женщинам – 20 лет.

Также после увольнения или сокращения необходимо будет встать на учет в Центр занятости в качестве безработного. При этом в ведомстве уточнили, что отказываться от предложенных вакансий от биржи труда будет нельзя, нужно попробовать себя хотя бы на двух работах, а на собеcедованиях нужно будет показать заинтересованность.

Предложение о досрочном выходе на пенсию будет даваться только после принятия решения о невозможности трудоустройства. Тогда нужно будет написать заявление в Пенсионный фонд.