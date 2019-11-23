В Казани ошибку в имени Орджоникидзе на памятнике прикрыли фанерой

В Казани ошибку в имени Серго Орджоникидзе на восстановленном памятнике прикрыли листом фанеры. Фото сегодня опубликовал руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. После реконструкции на памятнике красовалось имя Георгий, хотя имя Орджоникидзе Григорий.

«Замечательно, что восстановили памятник Орджоникидзе, правда перепутав его имя. Ошибку прикрыли пока пластинкой», - написал Леонид Толчинский.

Он также посоветовал городским властям найти средства на установку достойной мемориальной плиты Сергею Королеву: «Но напротив стоит дом номер пять. В нем жил великий Сергей Королёв. Хорошо бы найти пару рублей на достойную плиту на этом доме памяти звёздного конструктора. Пока же здесь огрызок от того, что жители дома сами повесили в память в своём великом соседе».

Напомним, отреставрированный памятник вернули на свое место в сквере по улице Белинской в Соцгороде на днях. Памятник сняли с постамента в 2016 году, тогда из-за его удручающего состояния было даже не разобрать, кому именно установлена скульптура.