Брутальный крановщик из Казани по вечерам работает мастером по маникюру

25-летний казанский крановщик Рамиль Ваилуллин стал гостем программы «Мужское и Женское» на 1-м канале, эфир был посвящен мужчинам, работающим в индустрии красоты. Рамиль рассказал, что уже год по вечерам после работы и в выходные работает мастером ногтевого сервиса. Этому его обучила супруга, которая также занимается маникюром уже несколько лет.

«Я с детства мечтала, что когда у меня будет муж, мы будем заниматься общим делом», - рассказала супругу Рамиля Альфина.

Все началось с того, что супруга Рамиля сломала ноготь и попросила мужа помочь ей. Так мужчина и втянулся. Сначала его всему обучила супруга, а потом он проходил специальные курсы.

Мужчина говорит, что в будущем планирует полностью перейти на работу в индустрию красоты и мечтает сам учить будущих мастеров ногтевого сервиса.