Умер самый взрослый участник казанской ОПГ «Тяп-Ляп»

На этой неделе скончался самый взрослый участник казанской ОПГ «Тяп-Ляп» Киям Бабай. Мужчине было 82 года, его похоронили вчера, 22 ноября. Об этом сообщил паблик «Казанский феномен», собирающий факты о преступных группировках города, действующих в 20-м веке.

По словам подписчиков сообщества, Киям Бабая прозвали «татарином» и он помогал «решать многие вопросы». «Ещё с 90-х повелось, многие вопросы быстро решались, когда узнавали, что он за спиной стоит».

ОПГ «Тяп-Ляп» действовала в Казани в 70-е годы прошлого века. Известна организацией массовых драк и убийств. В нее ходили мужчины и подростки, живущие в районе завода «Телоконтроль» на одной из городских окраин.