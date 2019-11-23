В Татарстане бизнесмен обманул банк на 52 миллиона рублей и семь лет был в бегах

Прокуратура направила в Вахитовский районный суд Казани дело 50-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в незаконном получении кредита.

В июне 2011 года мужчина, являясь генеральным директором предприятия, незаконно получил два кредита на сумму 52 млн рублей. Чтобы банк одобрил ему такие средства, бизнесмен предоставил фиктивные сведения о хозяйственном и финансовом положении своей компании.

В декабре 2012 года бизнесмена объявили в федеральный розыск. Почти семь лет ему удавалось скрываться, задержать его удалось лишь в конце сентября этого года.

Сообщается, что мужчина признает свою вину полностью. Сейчас в отношении бизнесмена избрана мера пресечения «в виде запрета определенных действий», сообщили в прокуратуре.