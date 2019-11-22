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«Они ждут моей смерти»: риелтор оставила казанскую пенсионерку без квартиры

Cегодня, 17:57 67 1 Автор: prokazan.ru
Бабушка из Казани судится с «черным» риелтором

По данным МВД РФ, более половины всех зарегистрированных преступлений в 2019 году составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Мошенничества в сфере недвижимости для такого большого города, как Казань, не редкость. Чем больше город, тем больше риск нарваться на "черного" риелтора.

Кто такие "черные" риелторы?
"Черный" риелтор — это посредник между сторонами в процессе покупки и продажи недвижимости, который обманом или насилием пытается завладеть чужой собственностью.

По статистике, каждая 15-я сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества.

На днях редакцию ProKazan.ru посетила жертва "черного" риелтора Валентина Никитична. Пенсионерка решила поделиться своей историей, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности. Судебные разбирательства еще идут. Женщина опасается, что суд удовлетворит апелляционные жалобы "черной" риелторши.

Валентине Никитичне 73 года. Она одинокая пенсионерка. После смерти сына женщина не смогла жить одна в квартире, где все напоминало об умершем, поэтому решила продать ее:

"В 2014 году у меня умер сын. Я пробыла в этой квартире месяцев 5-6 после этого. Не могу, как ночь, так снится. Будто приходит даже. Я решила продать эту квартиру".

Пенсионерка попросила свою школьную подругу помочь ей найти хорошего риелтора. Та посоветовала обратиться к Наталье. Оформив все необходимые документы, риелтор приступила к работе. Квартира долгое время не продавалась. Внезапно Наталья предложила Валентине Никитичне полежать в больнице, подлечиться.

Пока пенсионерка лежала в больнице, риелтор продала квартиру и присвоила деньги с продажи себе.

Когда Валентина Никитична выписалась из больницы, Наталья сказала ей:

"Тетя Валя, мне эта квартира не нравится. Пока из больницы переедем ко мне на время".

Дни, проведенные в квартире Натальи, женщина вспоминает с содроганием:

"Я думала, на неделю приехала, а тут пробыла у нее года два. Как пенсия — деньги отдавай. Никакой квартиры нет. Год расспросы мои терпели. Через год, как начну говорить о квартире, муж Наташи начинает драться, бить меня. Я и в синяках была, руку вывертывал, в общем, били. Через год. Год держались. <...> Руку мне ломал он (муж Натальи). Он пьяный на меня улегся, сел мне на голову. Я думала, вообще не встану. Один раз он меня до того избил, что вся сторона была черная".

После очередного избиения Валентина Никитична не выдержала и написала заявление в полицию. Люди в очереди отговорили пенсионерку жаловаться на побои. Они сказали, что Валентину Никитичну могут вовсе выгнать на улицу, если она заявит на мужа Натальи. 

Мужчина продолжал зверски обращаться с пожилой женщиной. Так продолжалось два года.

Однажды в газете женщина прочитала о юристе Ларисе и, недолго думая, связалась с ней. Оказалось, что юрист помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Лариса не оставила случай пенсионерки без внимания. Сразу же в регистрационной палате юрист получила договор о купле-продаже квартиры Валентины Никитичны и удивилась низкой стоимости недвижимости. В договоре была указана сумма в полтора миллиона рублей, а по заявлениям пенсионерки, ее жилье в Приволжском районе города не могло быть таким дешевым.

В отношении недобросовестного риелтора было возбуждено уголовное дело. Параллельно женщина обратилась в гражданский суд.

"Когда возбудили уголовное дело, мы приостановили гражданское, в котором сделка признавалась недействительной. Гражданским процессом взыскивали возмещение материального ущерба — оставшуюся сумму в 732 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами", - сообщила Лариса.

В ответ на действия пенсионерки риелтор Наталья подала апелляционную жалобу в суд. Она соглашается выплачивать Валентине Никитичне только часть суммы, потому что считает, что бабушка долгое время жила на ее площади. Хотя Валентина Никитична ежемесячно выплачивала Наталье за проживание половину своей пенсии — 4000 рублей.

Кухня в общежитии пенсионерки

Когда Валентина Никитична подала заявление в полицию, ей пришлось переехать сначала в церковный центр адаптации, а потом в самый дешевый хостел. Там она прожила 11 месяцев. Сейчас в свои 73 года женщина вынуждена обитать в 12-метровой комнате общежития - это все, что она смогла купить на 750 тысяч.

Последнюю сумму из присужденных судом денег пенсионерка получит, когда ей исполнится 93 года.

"Они (риелтор и ее муж) ждут моей смерти", - предположила пенсионерка.

25 ноября в Верховном Суде РТ состоится очередное слушание по делу Валентины Никитичны.

ProKazan.ru следит за развитием событий.
 

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комментарии

Жизнь
0
22 ноября 2019
18:20
Меня родители уважаемые люди татары оставили без квартиры и без всяких риэлторов.

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Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение