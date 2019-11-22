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Фото Prokazan.ru

Казанцы обращаются к психологам из-за проблем с детьми

Cегодня, 12:45 58 0 Автор: prokazan.ru

Казань вошла в топ-5 городов России, жители которых часто интересуются услугами психологов.Такие данные получили аналитики Авито.

Известно, что самый популярный запрос - это психологи широкого профиля, а на втором месте по частоте стоят детские психологи и педагоги-психологи. Реже всего казанцы ищут в соцсетях специалистов по семейной психологии, отмечают аналитики.

Добавим, что столица РТ стабильно находится в топ-5 городов данного рейтинга, а его верхние строчки занимают Москва и Санкт-Петербург. Меньше всего интересуются психологами в Тюмени, Ульяновске и Тольятти.

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