«Это не наши полномочия»: Госкомитет РТ по тарифам ответил перевозчикам

Госкомитет РТ по тарифам ответил на письмо перевозчиков. В обращении представители Ассоциации АТП РТ просили рассмотреть возможность полной компенсации за перевозку льготников, в противном случае для того, чтобы выжить, транспортникам нужно будет поднять стоимость проезда.
21 ноября в Ассоциацию поступил ответ за подписью врио председателя Государственного комитета РТ Александра Штрома:
"В соответствии с законодательством установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено и, следовательно, тарифы для льготников в решениях Госкомитета отсутствуют. В связи с этим вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан" - гласит документ.
Теперь обращение перевозчиков будет рассматривать Миндортранс РТ, и Ассоциация также просит главу ведомства посодействовать в решении проблемы:
"Уважаемый Ленар Ринатович! Вы наша последняя надежда! От Вашего мудрого решения зависит судьба перевозчиков Казани и Татарстана. Как Вы знаете обстановка в отрасли мягко говоря плачевная. Автотранспортные предприятия, входящие в Ассоциацию, находятся в трудном финансовом положение. У предприятий миллионные убытки и долги. Основная причина: за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу." - говорят представители Ассоциации АТП РТ.
Добавим, что максимальный срок рассмотрения обращения составляет 1 месяц, обращение отправлено 31 октября 2019 года.
комментарии
Вторая Империалистическая война закончилась в первой половине прошлого века. Уже не только век другой настал - уже и тысячелетие другое началось. Так откуда же такая прорва льготников в автобусах?
Что за чушь, учитывая, что кондуктора не оформлены, водители посажены на ПЛАН - сверх него они получая зарплату себе и кондуктору, заправляют и ремонтируют автобусы. Представляете, какой бардак? Про таджиков по русски ни бельмеса среди водителей и кондукторов молчу.
Давайте проведем контрольную проверку, как живут директора Автопарков - причем проверим и все, что они переписали на своих бабушек и прочих родственников.