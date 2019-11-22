«Это не наши полномочия»: Госкомитет РТ по тарифам ответил перевозчикам

Госкомитет РТ по тарифам ответил на письмо перевозчиков. В обращении представители Ассоциации АТП РТ просили рассмотреть возможность полной компенсации за перевозку льготников, в противном случае для того, чтобы выжить, транспортникам нужно будет поднять стоимость проезда.

21 ноября в Ассоциацию поступил ответ за подписью врио председателя Государственного комитета РТ Александра Штрома:

"В соответствии с законодательством установление льготных тарифов для отдельных категорий граждан, размера компенсации перевозчикам, льготного проездного не предусмотрено и, следовательно, тарифы для льготников в решениях Госкомитета отсутствуют. В связи с этим вопросы расчета бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий граждан к полномочиям Госкомитета не относятся. Вопросы бюджетных компенсаций за перевозки льготных категорий пассажиров относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан" - гласит документ.

Теперь обращение перевозчиков будет рассматривать Миндортранс РТ, и Ассоциация также просит главу ведомства посодействовать в решении проблемы:

"Уважаемый Ленар Ринатович! Вы наша последняя надежда! От Вашего мудрого решения зависит судьба перевозчиков Казани и Татарстана. Как Вы знаете обстановка в отрасли мягко говоря плачевная. Автотранспортные предприятия, входящие в Ассоциацию, находятся в трудном финансовом положение. У предприятий миллионные убытки и долги. Основная причина: за перевозку льготных категорий граждан платят не полным рублем. Чтобы выжить перевозчики просят, чтобы компенсация была не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. Мы просим деньги за выполненную работу." - говорят представители Ассоциации АТП РТ.

Добавим, что максимальный срок рассмотрения обращения составляет 1 месяц, обращение отправлено 31 октября 2019 года.