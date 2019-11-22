Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»

Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – «Интернет-центр Yota 2».

«Интернет-центр Yota 2» работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств. Новый интернет-центр оснащен специальным портом, который даёт возможность подключить внешний USB-накопитель. Кроме того, устройство оборудовано двумя портами для IP-телефонии и четырьмя портами Ethernet для подключения других устройств.

«Мы решили запустить продажи «Интернет-центра Yota 2», потому что хотим обеспечить нашим клиентам высокие стандарты качества доступа в интернет. В основе нового устройства лежит технология агрегации несущих частот, которая позволяет получить скорость скачивания в два раза больше, чем у текущих устройств», – комментирует директор департамента партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

Стоимость «Интернет-центра Yota 2» составляет 6990 руб. Устройство поступило в продажу на торговые точки Yota по всей России. В Республике Татарстан «Интернет-центр Yota 2» можно приобрести на точках продаж Yota в Казани и Набережных Челнах.

Казань

ТЦ «МЕГА» по адресу: проспект Победы д. 141

ТРК «Парк Хаус» по адресу: проспект Х. Ямашева д.46

ТРЦ «Южный» по адресу: проспект Победы д.91

ТРК «Тандем» по адресу: проспект Ибрагимова д.56

ТЦ «Горки Парк» по адресу: ул. Рихарда Зорге д. 11Б

Набережные Челны

ТЦ «Палитра» по адресу: проспект Хасана Туфана д.17

ТЦ «Алтын Ай» по адресу: Сармановский тракт, 18/38А