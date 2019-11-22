В Казани запустили новый тариф Яндекс.Такси

В Казани компания Яндекс.Такси запустила "Эко-тариф". Соответствующая кнопка уже появилась в приложении. При этом в пресс-службе компании сообщили, что стоимость по эко-тарифу будет держаться на уровне класса "Комфорт":

"По техническим характеристикам они соответствует тарифу «Комфорт», стоимость поездки по сравнению с классом «Комфорт» не изменится. Пользователи смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде. А водители – сэкономить до 60% расходов на топливо." - сообщила пресс-секретарь Наталья Рыжкова.

Корреспондент Prokazan.ru проверил, сколько будет стоить поездка по новому тарифу. Согласно приложению, получасовая "эко"- поездка из Советского района Казани в Кировский обойдется в 306 рублей, причем машина "Эконом" будет стоить 256 рублей, а "Комфорт" - в 276. Также в примечаниях указано, что в багажник войдет только один чемодан из-за особой конструкции автомобиля.

Казань выбрали в качестве первого города для запуска "Эко-тарифа" в связи с высокой популярностью газомоторного топлива в регионе, говорят в компании - в городе действуют 4 заправочные станции "Газпром", их число будут увеличивать. На начальном этапе в Казани планируют подключить к тарифу 650 автомобилей.