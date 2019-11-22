Минздрав озвучил, когда изменятся правила медосмотра для водителей

Медосмотр для водителей будет проходить по новым правилам с 1 июля 2020 года, говорится в приказе, опубликованном Минздравом России. Ранее правила медосмотра должны были измениться с 22 ноября.

Напомним, решение перенести вступление в силу изменений было принято в связи с «обеспокоенностью граждан». Водители по всей стране штурмовали наркодиспансеры и часами простаивали в очередях, чтобы получить справку по старым правилам и прежней цене. Вчера в одной из таких очередей в Казани умер мужчина.

Минздрав сообщил, что методы анализов крови и мочи для будущего медосмотра будут проанализированы еще раз, чтобы в регионах на них формировались адекватные цены.

Вчера Владимир Путин назвал инициативу Минздрава чушью и предложил поэтапно вводить изменения. Президента возмутила цена медосмотра, учитывая, что в стране минимальный прожиточный минимум составляет 11 280 рублей, то кому-то придется отдавать за справку ползарплаты, отметил Путин.