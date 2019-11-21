В Казани экстренно сел самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву

Сегодня вечером, 21 ноября, в казанском аэропорту экстренную посадку совершил самолет А321, летевший рейсом N992 из Екатеринбурга в Москву. Рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Причиной экстренной посадки самолета стало срабатывание датчика утечки масла с правого двигателя. По словам представителя транспортной прокуратуры, посадка А321 произошла в штатном режиме.

На борту находились 123 пассажира и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал. К ним должен прилететь резервный борт, сообщил собеседник издания.

В справочной казанского аэропорта Prokazan.ru сообщили, что вылет резервного борта запланирован на 23:40.