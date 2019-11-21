«Страшная смерть»: в Казани старушка умерла, цепляясь за машину

Пожилая жительница Казани умерла, держась за зеркало бокового вида автомобиля. Ее так и нашли - пишут пользователи соцсетей.

Как сообщают очевидцы, 88-летнюю женщину нашли, стоящей около машины на улице Зорге, есть предположения, что она могла замерзнуть. На кадрах видно, что бабушка была тепло одета, рядом стояла кружка, возможно, с ней в руках женщина и шла.

"Плохо стало наверное раз к машине прижалась"

"Страшная смерть...старики никому не нужны, больше уверен, были прохожие с сердцами покрытыми льдом".

"Как жалко её, Алла сакласын! Неужели никто не видел? Все равнодушно проходили мимо..." - пишут казанцы в комментариях к посту.

Корреспондент Prokazan.ru направил запрос в правоохранительные органы. Обстоятельства уточняются.