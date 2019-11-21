Казанец изнасиловал, ограбил, связал женщину и бросил на болоте

Жителя Казани будут судить за грабеж и изнасилование.

Как сообщили в СУ СКР Татарстана, вечером 26 сентября 2019 года нетрезвый 39-летний Максим Бушманов, увидел рядом с лесопосадкой по улице Чуйкова женщину. Обвиняемый подбежал к ней и затащил потерпевшую на болото. Приставив к шее жертвы нож и угрожая убийством, Бушманов повалил ее на землю и избил, после чего совершил в отношении нее действия сексуального характера и изнасиловал. Затем Бушманов связал женщину шнурком и похитил у нее 2,5 тысячи рублей.

Бушманов полностью признал вину, он заключен под стражу, в ближайшее время дело рассмотрит суд.

Отметим, что несколькими днями позже в этом же районе было совершено групповое изнасилование женщины. При этом потерпевшая не собиралась возбуждать уголовное дело, а только попросила вернуть украденное.