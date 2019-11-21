«Ситуация не на нашей стороне»: власти РТ выступили за запрет снюсов

Сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров РТ руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с увлечением школьниками Казани снюсом.

Казанский Кремль в курсе ситуации, но продажа жевательного табака не ограничена законом, напомнила Галимова. Аналогичная история была несколько лет назад со спайсом, тогда удалось внести вещество в список запрещенных, но производители могут менять состав и тем самым обходить запрет.

"Думаю, в ближайшем будущем будет проведена какая-то работа. Законы если смотреть - невозможно прийти и наказать. Ситуация не на нашей стороне" - отметила Лилия Галимова.



