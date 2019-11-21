В Казани на пожаре в садовом домике пострадала женщина

20 ноября в одном из садовых товариществ Приволжского района Казани произошел пожар. Как сообщили в МЧС РТ, горел одноэтажный бревенчатый дом.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство около 13:00, к прибытию пожарных на место дом горел целиком, могла обрушиться мансарда. В результате пожара пострадала женщина, 1950 года рожедния, она получила термические ожоги предплечья и кистей рук 1 степени, от госпитализации отказалась.

Предварительной причиной возгорания пожарные называют нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Напомним, ранее в аналогичном пожаре в Бугульме погиб мужчина.