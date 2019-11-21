Зампредседателя Госкомитета РТ по архивному делу погиб, получив 98% ожогов тела

Заместитель председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу Ильфат Сунгатуллин погиб на 43-м году жизни, получив серьезные ожоги в пожаре. Об этом Prokazan.ru рассказали жители села Нижние Шитцы Сабинского района, в котором произошел страшный пожар.

Напомним, 13 ноября, в селе Нижние Шитцы горел частный дом, о возгорании в МЧС сообщили сразу несколько очевидцев. Мужчине удалось выбраться, но он получил 98% ожогов тела. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию, но медикам не удалось спасти его жизнь. По информации "Бизнес-Online", он умер в этот же день.

Его 45-летняя супруга и восьмилетняя дочь были госпитализированы с ожогами. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Выражаем соболезнования родным и близким Ильфата Равилевича.