Дуров призвал россиян удалять с телефонов WhatsApp

Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp. По словам Дурова,уязвимости в мессенджере делают персональные данные открытыми для хакеров и госучреждений.

"Все, что нужно было сделать хакерам - это отправить вам видео, и ваши данные оказывались во власти злоумышленников. Приложение использовалось в качестве "троянца" для слежки за фото и сообщениями, хранящимися вне мессенджера. <...> Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - пишет Дуров в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что недавно в WhatsApp устранили критическую ошибку: злоумышленники могли удаленно скомпрометировать устройство и похитить защищенные сообщения чата и файлы, зная номер телефона жертвы и отправив ей файл MP4.