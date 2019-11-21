Завтра в двух районах Казани отключат свет

В пятницу, 22 ноября, без света останутся жители ряда домов в Московском и Приволжском районах Казани, сообщили в городской администрации.

Очередное отключение электричества связано с ремонтом линий электропередач и электрооборудования на подстанциях.

В Московском районе света не будет в домах по улице Волгоградская, 18 и проспект Ибрагимова 32/20. Отключение электричества планируется с 8 утра до 5 часов дня.

С 8 утра до 6 часов вечера отключат свет в Приволжском районе города. Света не будет в домах 1/77а, 1/77б по улице Южно-Промышленной.

Также электричество будет отключено в частном секторе в домах, расположенных по следующим улицам: Глазунова, Борисковская, Башкирская, 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Десятидворная, Дулкын. Света не будет по улицам Загородная, Лодейная, Локомотивная и Люблинская, а также по улицам Оранжерейная, Парниковая, Пожарная, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Проселочная, Семидворная, СНТ Труженик, Теньковская, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Услонная.