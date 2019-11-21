«Мы любим по-татарски». Казанский блогер снял новый клип

В сети набирает популярность клип казанского блогера и кавер-исполнителя Рамиля Габитова. Ролик снят в Казани с национальным колоритом на его песню «Любим по-татарски».

«Мы любим по-татарски и живем как в сказке в республике своей. Танцуем по-татарски, смеемся по-татарски, эчпачмак татарский попробуйте скорей», - поется в припеве. Далее обыгрывается тема болельщиков ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин»: «Болеем по-татарски».

Далее в песни перечисляются юмористические «народные мудрости»: «Жизнь без татарки – как чай без заварки. Жизнь без татарина – как космос без Гагарина».

Добавим, что Рамиль также объявил конкурс на самое интересное видео, снятое под его песню. Победители получат денежные призы.