«Вы не видите логики?»: перевозчики РТ обратились к замглавы Комитета по тарифам

Ассоциация перевозчиков АТП РТ от лица ее председателя Сергея Темлякова опубликовала открытое письмо, обращенное к заместителю председателя Госкомитета РТ по тарифам Александру Штрому.

"Объясняем на пальцах!!!" - озаглавлено письмо. В тексте авторы ссылаются на комментарий, который Штром дал изданию KazanFirst. В беседе он упомянул, что Госкомитет не готов повышать стоимость проезда в автобусах, но для полноценного анализа необходимо порядка двух недель.

"[Перевозчики] заявились на 2020 год с большим ростом. Не понимаю их логики. С одной стороны, сначала говорят, что достаточно компенсаций за льготников. С другой – предлагают повысить тариф до 40 рублей. Не готов их поддержать. Мы будем проверять, смотреть аналогии с другими городами." - приводят в обращении цитату чиновника.

С сентября автотранспортные предприятия РТ требуют компенсировать из бюджета полную стоимость проезда льготников, так как компании-перевозчики недополучают деньги, несут убытки и уже вынуждены продавать автобусы. Сейчас вместо 27 рублей с учетом льготников предприятия получают с каждого пассажира только 18. Если компенсацию согласовать не удастся, перевозчики требуют поднятия цен на проезд. Они могут повыситься до 40 рублей за наличную и 31 рубля за безналичную оплату.

Мы публикуем полный текст обращения Ассоциации АТП республики.

"1. Если Вы внимательно читали письмо, которое направил в комитет по тарифам Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, то на наш взгляд у Вас бы не было проблем с логикой, Вы бы все понимали. Письмо Министр финансов направил 31.10.2019 Исх. № 04-12/349. Скоро уже месяц, как комитет по тарифам не дал на него ответ. Раз Вы публично через СМИ заявили, что не понимаете логики, перевозчики Вам объяснят. В ответ просим публично для всех жителей Казани обнародовать методику, по которой комитет по тарифам рассчитывает тарифы. На основание чего, Вы собираетесь принимать решение!

2. Перевозчики просят деньги за выполненную работу, то есть компенсацию за перевозку льготников полным рублем. Не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей. То есть если компенсация за льготников будет в полном объеме, на данный момент это сможет покрыть убытки. Если Вы считаете, что республика не должна компенсировать перевозчикам полным рублем, получается Вы за то чтобы платили обычные пассажиры. Мы это предчувствовали, поэтому и предложили два равноценных по сумме варианта. Второй вариант — это сделать 31 рубль за безналичный расчет и 40 за наличный. На пальцах сравните два варианта: компенсация за льготников и из кармана пассажиров. Получается одинаковая сумма. Вы решили посмотреть аналогии с другими регионами? Уже почти месяц у Вас находится письмо Министра финансов РТ, странно что Вы этого еще не сделали. Нам всегда ставят в пример соседей, посмотрите как в Самаре, как у других. Везде компенсация из бюджета больше. Там не лезут в карман пассажирам!

3. С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 №220. Перевозчики все требования закона исполняют, вот только предусмотренные за это средства не получают. Уважаемый Александр Вы спрашиваете почему заявились на 2020 год с большим ростом? Еще раз уточню: перевозчики работает по закону, все требования исполняют и соблюдают. Напомню, летом вступает в силу постановление Правительства РФ, нужно на каждый автобус установить тахограф, набрать дополнительный штат водителей. Как это сделать, где взять деньги? Если к примеру, даже у государственных МУПов большие убытки в сотни миллионов.

С Уважением Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ."