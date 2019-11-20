«Детское кресло рядом лежит». Подробности ДТП в Татарстане, унесшего три жизни

МВД Татарстана рассказали подробности сегодняшнего жуткого ДТП на 47-м километре трассы Казань – Оренбург, унесшего три жизни.

Напомним, BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус». От удара отечественный автомобиль перевернулся в кювет. BMW управлял 33-летний водитель.

В результате ДТП погибли 67-летний водитель «Лады», два его пассажира – 59 и 56-ти лет. Водитель BMW и его 32-летний пассажир госпитализированы.

«Детское кресло рядом лежит», - писали очевидцы в социальных сетях. Действительно в «Ларгусе» был трехлетний ребенок, его госпитализировали. Также с травмами в больницу попал 25-летний пассажир «Лады».

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия.