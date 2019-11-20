Полиция прокомментировала заявление об обстреле автомобиля в Казани

В Казани владелец Citroen C4 заявил, что его автомобиль обстреляли. По его словам, это произошло вчера днем во дворе дома по улице Баруди, 5.

«Предположительно стреляли из сайги, выясняется, кто и зачем это сделал», - такое сообщение появилось сегодня в социальных сетях.

В УВД Казани порталу Prokazan.ru сообщили, что сотрудников полиции действительно вызывали по данному адресу, но при осмотре гильз не обнаружено.

«По предварительным данным причиной повреждения автомобиля могли стать камни. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила глава пресс-службы УВД Казани Мария Киямутдинова.