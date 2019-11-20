В Казани четверо граждан подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Среди молодых людей есть и несовершеннолетняя девушка.

Как сообщили в Следкоме РТ, возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего Романа Филющенко, 20-летнего Искандера Бикмухаметова, 23-летней Лилии Шарафиевой и 17-летней жительницы города Казани.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленники участвовали в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом. Получив от неизвестного наркотические средства N-метилэфедрон и мефедрон, они хранили их в квартире по улице Восстания. Здесь проживали Бикмухаметов и его несовершеннолетняя сожительница.

13 ноября злоумышленники сделали две закладки наркотиков в тайниках по улицам Пихтовая и Луговая. Закладки делали парни, а девушки наблюдали за окружающей обстановкой. Оперативники смогли задержать троих злоумышленников, Бикмухаметову удалось скрыться. Из тайников, а также в квартире молодых людей изъяли более 147 граммов наркотических средств.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают сбежавшего мужчину. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о его местонахождении, следует незамедлительно обратиться в полицию, говорят в СК РТ.