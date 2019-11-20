В Казани прикрыли цех по производству поддельных лекарств

В Казани оперативники прикрыли цех по незаконному производству лекарственных средств. Как сообщили в Следкоме, его организовали двое граждан вместе с неустановленными лицами.

В складском помещении на Оренбургском тракте они изготовляли фальсифицированные и незарегистрированные лекарства для стимуляции роста волос, а также масло черного тмина. Продукт выпускали под товарными знаками зарубежных производителей. При этом оба препарата на территорию Российской Федерации официальными производителями не экспортировались.

Подпольный цех успел поработать около месяца; в октябре полицейские и следователи провели в помещениях обыски. Предполагается, что препараты продавали через интернет.

"Было изъято 3 тысячи бутылок объемом 0,5 литра с маслом черного тмина и 4,8 тысяч пузырьков объемом 60 мл. препарата для роста волос. При этом, как показало проведенное исследование, вещества, которое способствовало бы лечебному эффекту, в нем не было", - рассказали в Следкоме РТ.

В отношении задержанных - 38-летнего Станислава Илюхина и 25-летнего Ильяса Сибгатуллина возбуждено уголовное дело, в результате их противоправной деятельности ущерб правообладателю составил более 1,1 миллиона рублей. Расследование продолжается.