Нужно возмездие. Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на встрече со студентами КФУ заявил, что является сторонником смертной казни. Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале университета.

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными – ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило, по 50, по 60 трупов, когда детей убивают, когда издеваются? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы? Есть преступления очень страшные, за которые только высшая мера наказания. Там об исправлении говорить невозможно, но должно же быть какое-то возмездие», - отметил Гилазов.

Он рассказал, что ему приходилось четыре раза выносить смертный приговор. В частности, в 1989 году, когда в Челнах судили маньяка, нападавшего на детей. Тогда семьи потерпевших и общественность требовали провести открытый судебный процесс. На него собралось 5 тысяч человек, заседания суда четыре дня проводили на стадионе «Гренада», а совещательной комнатой был «ПАЗик» в центре поля.

«Вынесли высшую меру наказания - смертную казнь, через год решение было исполнено, решение было правильным. … После приговора старушка подошла ко мне и спросила: «Сынок, стрелять-то его будут здесь или потом?»

«Когда я начинал работать в Верховном суде, один мудрый судья сказал мне интересную фразу: «Если можешь не стрелять, не стреляй». Под этим он предполагал, что, если ты можешь вынести не высшую меру наказания, не бери на себя это», - отметил Гилазов.

А вы за смертную казнь?