Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

15:28, 19.11.2019
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
08:25, сегодня
Нужно возмездие. Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь
08:04, сегодня
«Комбат-батяня». Расторгуев и Пореченков стали амбассадорами борьбы корэш
21:19, 19.11.2019
В одном из районов Казани временно отключат воду
19:29, 19.11.2019
«День жестянщика»: в Казани столкнулись автобусы, а 4 машины создали пробку
18:56, 19.11.2019
В центре Казани сегодня горело кафе
18:28, 19.11.2019
В Казани будут судить жителя Владивостока за продажу черной икры через интернет
18:00, 19.11.2019
«Теперь бабушки нет». Погибших в ДТП под Лаишево могло быть меньше
17:22, 19.11.2019
В Татарстане дедушка раскроил ледорубом череп незваному гостю
17:21, 19.11.2019
«Только не шокер, пожалуйста!» Prokazan устроили проверку в ТРК «Тандем»
16:52, 19.11.2019
Биологи вывели точную формулу для пересчета возраста собак в человеческие годы
16:42, 19.11.2019
Ничего святого: в Нижнекамске раскрыли кражу в салоне ритуальный услуг
16:29, 19.11.2019
Семья погибшего Ильяса Хасанова поблагодарила всех, кто поддержал их в горе
15:54, 19.11.2019
В трех районах Казани снова отключат свет
15:48, 19.11.2019
В Казани управляющую компанию оштрафовали за незаконное отключение света
15:30, 19.11.2019
Вовсе не унылая пора: как скрасить осенние будни?
15:08, 19.11.2019
«Бурлило как в кастрюле». В Пензе машина с людьми провалилась в яму с кипятком
14:48, 19.11.2019
В Казани «накрыли» сеть игорных заведений и задержали ее организатора
14:46, 19.11.2019
Доигралась: скандально известную мать из Челнов вызвали на допрос
14:08, 19.11.2019
Труп челнинца пролежал в квартире около двух суток
14:00, 19.11.2019
АДВ оптимизирует влияние ТВ-рекламы на продажи на основе данных Билайн
13:48, 19.11.2019
Бездомные животные - проблема Зеленодольска
13:31, 19.11.2019
В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали
13:00, 19.11.2019
В Казани спасатели вытаскивали из раковины собачью лапу
13:00, 19.11.2019
В банке «Открытие» появился аналитик по аграрному сектору
12:11, 19.11.2019
МЧС РТ предупреждает о сильной гололедице в течение дня
11:48, 19.11.2019
У зеленодольца украли телефон, пока он спал
11:39, 19.11.2019
В Казани корью заболели 6 человек. Это втрое больше, чем годом ранее
11:31, 19.11.2019
«Руки опускаются». Спасенный в Челнах орлан может не восстановиться
10:58, 19.11.2019
«Вышла замуж - терпи»: казанские феминистки шокировали статистикой
10:44, 19.11.2019
Yota снизила цены на безлимитные приложения для планшета
10:41, 19.11.2019
Жителю Казани сожгли машину за то, что он не одолжил ее приятелю
10:26, 19.11.2019
Женщинам сел Зеленодольска выплатят от 50 до 100 тыс. рублей за рождение ребенка
09:59, 19.11.2019
В Татарстане на 75% выросло число коррупционных преступлений
09:41, 19.11.2019
Куда он торопится? Ургант прокомментировал поступок «яжематери» из Челнов
08:54, 19.11.2019
В Казани насмерть сбили мужчину
08:40, 19.11.2019
В Татарстане «Газель» разбилась, врезавшись в КамАЗ
08:22, 19.11.2019
Маленькое чудо. В Нижнекамске спасают малышку с экстремально низким весом
08:12, 19.11.2019
На ремонт Нижнекамской дамбы выделят 900 млн рублей
07:55, 19.11.2019
«Спасибо Колумбу, спасибо Петру». В Татарстане появился памятник картошке
07:38, 19.11.2019
В Казани ограничили движение на нескольких улицах
07:29, 19.11.2019
Идет арктический антициклон. Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан
21:54, 18.11.2019
Тест: сможете ли вы обмануть детектор лжи?
21:29, 18.11.2019
Стала известна расчетная скорость движения на трассе «Казань-Москва»
20:08, 18.11.2019
Таксиста, который в Казани сбил насмерть бабушку, отправили под арест
19:17, 18.11.2019
Водитель казанского автобуса помог найти пропавшего «особенного» ребенка
18:53, 18.11.2019
В Татарстане ожидается резкое ухудшение погоды
18:20, 18.11.2019
«Рабочий инструмент»: на официальном сайте Казани появились новые сервисы
18:10, 18.11.2019
В Казани задержали мужчину, который устроил стрельбу на Тэцевской
17:44, 18.11.2019
В Зеленодольском районе проверили безопасность труда на одном из предприятий
16:51, 18.11.2019
Дети Зеленодольска в одной семье, а значит в одной школе
15:37, 18.11.2019
В Казани временно отключат вещание 17 телеканалов и радиостанций
15:13, 18.11.2019
Прокуратура заставила казанского чиновника ответить на обращение горожанина
14:57, 18.11.2019
В Зеленодольске быть безработным не выгодно
14:30, 18.11.2019
Фестиваль «Фанфары Казани» стал одним из лучших культурных событий России
14:20, 18.11.2019
Новый фантастический блокбастер «Аванпост» и как его поддержали в Казани
14:06, 18.11.2019
Зеленодольцам в декабре отключат электричество
13:51, 18.11.2019
Черный столб дыма поднялся над футбольным стадионом в Нижнекамске
13:49, 18.11.2019
Синоптики рассказали, сколько в Казани продержится туман
13:19, 18.11.2019
Ради хайпа блогер из Нижнекамска в «Ленте» облил себя пивом и обсыпал мукой
13:06, 18.11.2019
В Казани продлили маршрут одного из трамваев
12:54, 18.11.2019
В Елабуге сгорела фура с печеньем
12:18, 18.11.2019
«КАМАЗ» заявил, что не боится перевозить толстых котиков
12:10, 18.11.2019
Одна из казанских компаний задолжала налоговой почти 10 миллионов
12:08, 18.11.2019
Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения
11:38, 18.11.2019
Грязные деньги: жительница Казани отдала гадалке 2,6 млн рублей для снятия порчи
11:24, 18.11.2019
Банк «Открытие» предлагает новую модель премиального обслуживания
11:22, 18.11.2019
В Татарстане мужчина изнасиловал и убил бывшую любовницу
11:10, 18.11.2019
В Татарстане в пожаре в частном доме сгорел мужчина
11:02, 18.11.2019
В Казани ищут экспедитора на зарплату в 120 тысяч
10:38, 18.11.2019
Малыша не с кем оставить. В Казани для сына онкобольной женщины срочно ищут няню
10:08, 18.11.2019
В Татарстане из-за тумана в поле заблудились двое мужчин
08:34, 18.11.2019
В Челнах водитель сбил 6-летнего мальчика и сам отвез его в больницу
08:15, 18.11.2019
В Челнах под окнами многоэтажки нашли тело женщины
17:37, 17.11.2019
Жителя Нижнекамска оштрафовали за негативное отношение к евреям
16:57, 17.11.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
13:45, 17.11.2019
В Челнах перезахоронили останки людей, найденные при строительстве храма
11:16, 17.11.2019
Житель Челнов из-за потертостей на «Лексусе» судился с автомойкой
09:21, 17.11.2019
Микрофинансовым организациям РТ запретили выдавать кредиты под залог жилья
20:18, 16.11.2019
Насиловал и рубил детей топором: потрошитель из Зеленодольска хочет на свободу
19:33, 16.11.2019
Перелом за переломом. «Хрустальной» девочке из Нижнекамска нужна ваша помощь
15:57, 16.11.2019
В Челнах нашли тело забитого до смерти парня
14:21, 16.11.2019
В Челнах девушка погибла, упав с 20-го этажа
09:12, 16.11.2019
В Челнах водитель сбил 4-летнего мальчика на тротуаре и скрылся
08:26, 16.11.2019
Сниму порчу, дорого: в Зеленодольске пенсионерка заплатила экстрасенсу 1 миллион
13:58, 15.11.2019
В Челнах полиция изъяла из продажи носки с рисунком марихуаны
14:30, 14.11.2019
Улицы города Зеленодольска будут приведены в порядок
14:26, 14.11.2019
В зеленодольских селах женщины будут работать меньше
10:03, 14.11.2019
В Зеленодольске подожгли храм Казанской иконы Божьей Матери
21:46, 13.11.2019
В Зеленодольском районе открыли новый туристический маршрут
20:41, 13.11.2019
В Зеленодольске фура врезалась в столб. Потребовалась помощь пожарных
20:58, 12.11.2019
Полицейские Зеленодольска изъяли у инвалида два вида наркотиков
19:13, 12.11.2019
В Зеленодольске мужчина погиб под колесами мусоровоза
19:00, 12.11.2019
В Зеленодольске завод POZIS построит логоцентр. Это поможет снизить расходы
13:14, 12.11.2019
В зеленодольском районе мужчина хотел поймать рыбу, а поймал штраф
12:59, 12.11.2019
Зеленодольский мошенник обхитрил доверчивого продавца в Казани
15:27, 11.11.2019
Зеленодольского пенсионера накажут за хранение суррогатного алкоголя
15:20, 11.11.2019
Президент РТ принял участие в закладке логоцентров Wildberries и Ozon
15:27, 10.11.2019
Татарстанцы смогут поучаствовать в Переписи населения-2020 через интернет
10:58, 10.11.2019
Грязнее унитаза: Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды
14:13, 09.11.2019
Освещение стало темной стороной Зеленодольска
скриншот

Нужно возмездие. Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь

Cегодня, 08:25 14 0 Автор: prokazan.ru

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на встрече со студентами КФУ заявил, что является сторонником смертной казни. Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале университета.

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными – ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило, по 50, по 60 трупов, когда детей убивают, когда издеваются? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы? Есть преступления очень страшные, за которые только высшая мера наказания. Там об исправлении говорить невозможно, но должно же быть какое-то возмездие», - отметил Гилазов.

Он рассказал, что ему приходилось четыре раза выносить смертный приговор. В частности, в 1989 году, когда в Челнах судили маньяка, нападавшего на детей. Тогда семьи потерпевших и общественность требовали провести открытый судебный процесс. На него собралось 5 тысяч человек, заседания суда четыре дня проводили на стадионе «Гренада», а совещательной комнатой был «ПАЗик» в центре поля.

«Вынесли высшую меру наказания - смертную казнь, через год решение было исполнено, решение было правильным. … После приговора старушка подошла ко мне и спросила: «Сынок, стрелять-то его будут здесь или потом?»

«Когда я начинал работать в Верховном суде, один мудрый судья сказал мне интересную фразу: «Если можешь не стрелять, не стреляй». Под этим он предполагал, что, если ты можешь вынести не высшую меру наказания, не бери на себя это», - отметил Гилазов.

А вы за смертную казнь?

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»