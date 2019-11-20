«Комбат-батяня». Расторгуев и Пореченков стали амбассадорами борьбы корэш

Николай Расторгуев и Михаил Пореченков стали амбассадорами Федерации корэш города Москвы, сообщили в пресс-службе организации. Решение об открытии федерации в Москве было принято в октябре. Ее возглавил вице-президент фонда Николая Расторгуева Игорь Николенко.

17 ноября московская федерация провела первый чемпионат города по поясной борьбе корэш, в нем приняло участие более 70 борцов. На чемпионате разыграли 6 комплектов наград.

Корэш исторически является традиционной борьбой тюркских народов, населявших евразийский континент, однако борцами корэш являются не только представители тюркских народов. Яркий пример — легендарный русский борец Иван Поддубный, который популяризировал не только греко-римскую, но и поясную борьбу.