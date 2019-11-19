В одном из районов Казани временно отключат воду

20 и 21 ноября в Советском районе Казани временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили в мэрии города.

Отключение продлится с 9.00 20 ноября до 6.00 21 ноября по следующим адресам:

ул.1-я Азинская, Поперечно-Азинская;

ул.1-я Владимирская, нечетные номера домов от №1 по №41;

ул.1-я Владимирская, четные номера домов от №2 по №38;

ул.Академика Губкина, нечетные номера домов от №57 по №87;

ул.Академика Губкина, дома №№12, 19, 21, 23, 24, 25, 25а, 25 корп.1, 25/2, 27, 30а, 30Б, 30 в, 30г, 31, 31а, 120, 122, 122 корп.1;

ул.Академика Губкина, четные номера домов от №102 по №128;

ул.Галеева, Сибирский переулок, Новаторов;

ул.Каспийская, дома №№6, 8, 10, 12;

ул.Космонавтов, дома №№ 2, 6а;

ул.Николая Ершова, дома №№ 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 61а, 63, 65 (больница РЖД), 65/1, 65/2, 65/3;

ул.Николая Ершова, дома №№ 49, 49а, б, в, г, д, 49а, корп.1, 49е/1, 49е, 49е корп.1, 49/1, 55, 55а, 55б, 55в (д/с №349), 55в, корп.1, 55е;

пр.Победы, 226, 226а.

Давление воды будет понижено еще в ряде домов:

ул.Искра, 1, 3, 7, 8;

ул.Николая Ершова, дома №№ 31, 31а, б, в; 35, 35а/6, 35а, корп.1; 47, 49 (больница им.Бехтерева), 49/2, 49/3, 51, 53;

ул.Николая Ершова, 53, корп.1; 54 (диагностический центр), 55, корп.1 (школа №126), 56, 58, 58, корп. б;

ул.Петра Алексеева, ул.Сеченова.

Отметим, что казанцы останутся без воды из-за подключения к водопроводу домов №№1, 2 по ул.Академика Губкина и жилого комплекса по ул.1-я Азинская.