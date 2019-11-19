«Теперь бабушки нет». Погибших в ДТП под Лаишево могло быть меньше

Погибших в ДТП в Лаишевском районе могло быть меньше, если бы все были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом заявили в отделе пропаганды УГИБДД МВД по Татарстану. Как сообщили в ведомстве, несмотря на значительные повреждения машин, жизненное пространство для пассажиров имелось.

Напомним, что страшное ДТП с 4 погибшими и тремя пострадавшими произошло 16 ноября 2019 года в 7 часов 20 минут на 68 км автодороги Казань – Оренбург. Здесь столкнулись "Лада Гранта" и "Фольксваген Поло", за рулем обеих машин были автоледи. Девушка-водитель Лады имела стаж управления транспортом всего 10 месяцев, отметили в ГИБДД. Именно она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в иномарку.

В результате столкновения 57-летний водитель и два пассажира иномарки – 62-летняя и 87-летняя женщины скончались на месте. Как рассказала корреспонденту Prokazan.ru родственница погибших, это были члены одной семьи, они ехали в гости:

"Теперь бабушки нету...тети нет...еще одной тети нет. Похоронили вот всех сегодня. Когда рядом - не ценим, теряем - плачем. Я до сих пор в таком шоке. Хочу, чтобы это было все сон. Проснуться, позвонить абике, спросить, как дела...".

Добавим, что в автомобиле "Лада Гранта" погиб 32-летний пассажир, водитель и еще один пассажир Лады, а также одна из женщин в салоне иномарки были госпитализированы.