В банке «Открытие» появился аналитик по аграрному сектору

Банк «Открытие» продолжает укреплять команду аналитиков. Дмитрий Берестнев присоединился к команде Открытие Research в качестве ведущего аналитика отдела отраслевой экспертизы. В новом качестве он будет заниматься анализом аграрного сектора российской экономики.

«С приходом Дмитрия Берестнева мы усиливаем экспертизу банка в таком быстрорастущем секторе российской экономики, как сельское хозяйство и пищевая промышленность, – отмечает Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие». – В своей работе Дмитрий уже активно взаимодействует с профильным управлением кредитования клиентов крупного и среднего бизнеса, консультируя коллег по трендам в различных сегментах отрасли».

Дмитрий Берестнев родился в 1988 году. В 2010 году окончил Воронежский государственный аграрный университет по специальности экономист-менеджер. В 2010 году в этом же вузе получил второе высшее образование по специальности переводоведение в сфере профессиональной коммуникации. В рамках программы Erasmus Mundus изучал экономику в Университете Копенгагена. Профессиональную карьеру начал в 2010 году в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. За девять лет работы прошел путь от рядового специалиста операционного офиса до начальника отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.

Имеет многолетний опыт кредитования лидеров российского аграрного сектора, профессионально разбирается в тенденциях развития аграрных рынков. В новой должности Дмитрий Берестнев будет подчиняться начальнику отдела отраслевой экспертизы аналитического управления банка «Открытие» Наталье Куртасовой.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.