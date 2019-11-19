АДВ оптимизирует влияние ТВ-рекламы на продажи на основе данных Билайн

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Группа АДВ подписали новое соглашение в рамках стратегического партнерства на конференции Future of Media. Компании договорились о сотрудничестве в области ТВ-атрибуции. Билайн выступит поставщиком агрегированных обезличенных статистических данных по динамике оказания услуг связи IPTV для пост-анализа влияния просмотра рекламных роликов на телевидении на продажи.

Возможность построения взаимосвязи между произведенными инвестициями в телевизионную рекламу и покупательской активностью потребителей достигается благодаря данным «Билайн ТВ». В отличие от традиционного телевидения, возможности IP TV (Internet Protocol TV - телевидение по протоколу Интернета) позволяют получать информацию о просматриваемых каналах, передачах, рекламных роликах, времени просмотра и многих других параметрах среза телеаудитории. Учитывая, что аудитория «Билайн ТВ» составляет более 1,5 млн человек, такой массив данных открывает широкие возможности для выявления наиболее эффективных параметров размещения.

Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям ПАО «ВымпелКом»: «Компания «Билайн» активно работает над расширением пакета доступных продуктов для наших партнеров. Одним из важных направлений является ТВ-атрибуция. Мы искренне хотим предоставить рынку эффективный инструмент для оценки рекламных размещений на ТВ и в этом нам помогут коллеги из АДВ».

Игорь Перевозчиков, глава АДВ Лаб: «Мы уже ведем активную работу с данными Билайн в digital-сегменте с начала этого года, в том числе проводим размещение на целевые аудитории, созданные на их основе. После нескольких успешных кейсов мы, как и наш партнер, поняли, что готовы расширить сферу сотрудничества. В 2020 году мы планируем автоматизировать процесс ТВ-атрибуции для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и скорость доступа наших клиентов к этим данным».

АДВ и Билайн подписали соглашение о стратегическом партнерстве летом этого года. В рамках соглашения группа получила доступ к агрегированным данным «Билайн», а также возможность использовать результаты их анализа в рекламных кампаниях своих клиентов.