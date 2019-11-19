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09:59, сегодня
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07:55, сегодня
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07:38, сегодня
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07:29, сегодня
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20:08, 18.11.2019
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18:20, 18.11.2019
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В трех районах Казани снова отключат свет

Cегодня, 15:54 141 0 Автор: prokazan.ru

Завтра, 20 ноября, в трех районах Казани временно отключат свет. Об этом сообщили в мэрии города. На сайте органов местного самоуправления опубликован список домов.

Кировский район: улица Железнодорожников, дом №19 с 8.00 до 17.00;

Приволжский район: дома частного сектора по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская с 8.00 до 18.00;

Советский район: улица Аделя Кутуя, 54, 68, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72, 77, 78, 78а, 82 с 9.00 до 18.00.

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