В Казани спасатели вытаскивали из раковины собачью лапу

В Казани спасателям пришлось вытаскивать лапу собаки, застрявшую в раковине. Как рассказали в МЧС РТ, 18 ноября в половине восьмого утра поступило сообщение от жительницы дома по улице Ломжинской. Ее собака застряла в решетке раковины, и уже 10 минут ее не могут вытащить, животное скулит. Дежурная смена спасателей выехала к месту происшествия, они деблокировали лапку собаки и отдали животное хозяйке.

"Впрочем, вытащить собачью лапу из сливной решётки смог бы и слесарь управляющей компании, да и просто любой мужчина с руками, отвёрткой и плоскогубцами. Но, судя по всему, у хозяйки таких мужчин рядом не оказалось" - говорят спасатели.