«Вышла замуж - терпи»: казанские феминистки шокировали статистикой

Феминизм в форме общественного движения начал формироваться в начале 19 века. Тогда женщины боролись за доступ к образованию и оплачиваемому труду. Далее на первый план вышла цель добиться избирательного права. Но все проблемы женщин так и не были решены, поэтому к концу 1970-х развернулось новое феминистское движение, и сейчас оно особенно активно набирает обороты.

Организаторки "ФемКызлар" утверждают, что сейчас женские проблемы стоят особенно остро. Они познакомили нас со статистикой и рассказали, где женщина может излить душу.

Начнем со знакомства. Расскажите, пожалуйста, как давно вы объединились в сестринство?

- (Тасия) Меня воодушевило участие в фестивале «Ребра Евы» в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля проводили перформанс «В короткой юбке», авторка идеи которого - Astra Sun. Меня пригласили пройтись по Невскому проспекту с вопросом: «Со скольки сантиметров юбки можно насиловать?». Этот же перформанс я проводила и в Казани. Было довольно-таки провокационно, но на то и был расчет. Больше я, пожалуй, делать этого не буду, мне хватило. После фестиваля я воодушевилась тем, что там происходит, с этим воодушевлением приехала в Казань и поняла: «Нам пора делать что-то! Нам пора собираться, пора организовывать своё комьюнити!». Так и появилась идея сделать открытый микрофон – свободный формат, куда любая женщина может прийти и рассказать о наболевшем. Первый открытый микрофон мы провели 24 ноября 2018 года и даже не знали, сколько девочек придет, да и придет ли вообще кто-то. Но все прошло, как я считаю, успешно. Мы собрали около 60 девушек.

- (Дина) В этом году на ФемШабаш пришло уже около 80 человек. Мы называем себя безыинициативной группой «ФемКызлар». Феминисток часто обвиняют в том, что мы делаем что-то не то, поэтому мы решили так юморно назваться, чтобы в ответ на претензии всегда можно было ответить: «Ну мы же безынициативная группа».

- (Татьяна) Я присоединилась не так давно, в начале лета.

- (Айгуль) На самом первом микрофоне я выступала с рассказом о стереотипах про женщин. Работаю в автомобильном бизнесе, поэтому тема стереотипов мне близка.

Что вас привело в феминизм?

- (Дина) Я считаю себя феминисткой лет с 12. Не помню, кто познакомил меня с этим словом, но я всегда разделяла идеалы равенства полов. У меня не патриархальная семья и до подросткового возраста я редко сталкивалась со стереотипами в свой адрес. Поэтому, впервые столкнувшись, была очень удивлена. Я-то считала себя человеком, а окружающий мир нет. Глубинно изучать этот вопрос я начала уже в универе, после курса гендерной лингвистики.

- (Татьяна) Феминизм стал естественным ответом на вопросы, которые копились у меня в течение жизни. В «ФемКызлар» я нашла сестер по духу и поняла, насколько это важно – оказаться в компании людей, где тебя полностью понимают. Тебе не нужно ничему соответствовать, надо быть просто собой.

- (Тасия). Я не приходила в феминизм, я как будто родилась такая. Я считаю, что феминизм позволяет женщине быть собой. А вот как я пришла в фемактивизм – уже другая история. Вообще, любое начинание происходит через какую-то личную боль. Когда я стала совершеннолетней и пришла в социум, моей болью стало осознание количества проблем, о которых нужно говорить. Я наблюдала за обществом, видела несправедливость и мне хотелось найти единомышленниц.

- (Айгуль) Не было четкой границы, мол вчера я не феминистка, а сегодня вдруг феминистка. Ближе к совершеннолетию я начала интересоваться, почему люди поступают так или иначе. Мне не верилось, что мотивы в этом легкие и очевидные. Казалось, что они намного глубже и чтобы это выяснить, я начала читать разнообразную литературу. Через нее начала лучше понимать мотивы людей и пришла к феминизму. В феминизме я нашла ответ на вопрос, почему в семьях возникают проблемы.

Какой была ваша изначальная цель при создании сестринства, и какие цели стоят на данный момент?

- (Тасия) Перечислю основные проблемы, которые стояли перед нами изначально, и которые продолжают быть актуальными. Первая – проблема домашнего насилия. После того, как его декриминализовали, ситуация в стране усугубилась. Достаточно быть просто наблюдательным человеком или читать новости, чтобы это заметить.

- (Татьяна) Большинство женщин, которые сталкиваются с экономическим/психологическим насилием даже не осознают, что это насилие. И, скорее всего, ответы были именно о физическом насилии. В действительности статистика гораздо страшнее.

- (Тасия) Потому что у нас принято «не выносить сор из избы». Когда людей спрашивают: «Да или нет?», им гораздо проще ответить правду, чем подать заявление в полицию. Учитывая, что домашнее насилие декриминализовано. Никто не верит, что полиция поможет, ведь чаще всего так и происходит.

- (Айгуль) Общество говорит: «Вышла замуж – терпи, сама же его выбрала, куда ты пойдешь? Кому ты такая нужна?».

- (Тасия) Следующая проблема, которая нас волнует – стеклянный потолок в карьере у женщин. Есть потолок, в который мы упираемся и выше прыгнуть уже невозможно.

- (Тасия) Социум ворует у нас время и это связано с дискриминацией по возрастному признаку на рабочем месте. Так сложилось, что в России у женщин есть только три возраста: молодая завидная невеста, тётенька и старуха. Но это же реально чушь! Женщина в 55 лет не старуха. Это прекрасный, продуктивный и творческий возраст, как и любой другой!

- (Тасия) Еще одна проблема – торговля людьми. Не так давно я стала сотрудничать с московским фондом «Безопасный дом», который занимается проблемой торговли людьми, и где-то с октября я стала проводить в Казани мероприятия и лекции на эту тему. Как выяснилось, никто про это ничего не знает! Рабство в 21 веке – дикая проблема. А люди просто об этом не знают. На моих лекциях большинство впадает шок от тех цифр, которые я озвучиваю, хотя это можно найти в интернете.

- (Тасия) Все, что мы знаем о проституции – вершина айсберга, а под водой – лютый кошмар. От этого у каждого глаза на лоб полезут, я гарантирую. Многие говорят – проститутки это женщины, которые любят секс. Но чтобы найти секс в современном мире напрягаться вообще не надо. Заходишь в приложение для знакомств и все! К проституткам идут не за сексом, а за извращениями – секс с девственницами, по принуждению, с элементами насилия. Но точно не за просто сексом. Эти проблемы сейчас стоят особенно остро, потому что ни по одному из пунктов улучшений не происходит и не предвидится.

- (Дина) И законодательно женщина в России абсолютно не защищена. Нет закона о домашнем насилии, не работают законы о проституции.

- (Тасия) Есть даже организации, которые выступают за легализацию проституции. Но они не понимают, какой за этим последует кошмар.

- (Тасия) Эти проблемы начинают для России стоять особенно остро, потому что сейчас происходит что-то вроде кризиса. Мы знаем, что у нас был кошмар с микрофинансовыми организациями, дикой закредитованностью. Вы сейчас поймете к чему я веду.

- (Тасия) Проведем связь со «стеклянным потолком». Никто уже не мечтает о повышении зарплат, все больше организаций начинают банкротиться и люди будут оставаться без работы, и это будут не маргинальные слои общества, это будут люди с высшими образованиями! А женщины, которые с каждым годом идут к тому, чтобы в глазах работодателей стать тётеньками, страдают от этого еще больше. А насчет эксплуатации – там вообще поле не пахано для криминальных структур. Предложения "легких денег" от вербовщиков с каждым с годом срабатывают все проще и проще. И это страшно! Главная наша цель – предупредить, дать возможность обсудить эти проблемы и поделиться своими.

- (Дина) У бедности женское лицо. Большинство бедных во всех странах мира – женщины. В особенности женщины с детьми.

По статистике 8 из 10 женщин ожидает бедность.

- (Дина) У нашей группы просветительская функция. Еще одна наш цель - вытащить феминизм из подполья в Казани. Сходки феминисток, на которые я ходила раньше, были довольно закрытыми, в сообщества немногочисленными. Я ходила и смотрела на них жадными глазами с мыслью: «О, господи! В Казани есть феминистки! Я не одна такая!». И мне хотелось свести всех этих девушек и женщин вместе, чтобы было комьюнити, которое легко гуглится, в которое легко вступить. Мы принципиально не закрываем паблик. Есть и обратная сторона открытости: периодически набегают тролли и приходится чистить комментарии. Но мы хотим, чтобы женщины нас находили. Мы своеобразный клуб по интересам, рассказываем региональные и федеральные новости. Это сестринство, в которое можно прийти, поделиться, рассказать о своих проблемах и получить поддержку. Без осуждения, без обесценивания проблемы.

- (Тасия) Мы очень хотим вытащить кризисный центр "Фатима" на поверхность. Давно следим за их деятельностью и понимаем, что какие-то вещи просто не доносятся до целевой аудитории. Мы взялись вести их паблик Вконтакте и могу сказать, что кое-каких успехов уже добились. Женщины нашли помощь именно благодаря им.

В данный момент у кризисного центра "Фатима" функционирует телефон горячей линии, по которому можно обратиться с проблемой домашнего насилия и не только - 8 (843) 246-44-01

- (Дина) За 20 лет они накопили огромное количество связей с ведомствами, то есть они не просто оказывают психологическую помощь. Они могут связать с нужными инстанциями, отправить к соцработнику, к юристам. Они оказывают комплексную помощь, несмотря на то, что у них ограниченный ресурс, как человеческий, так и финансовый.