В Казани корью заболели 6 человек. Это втрое больше, чем годом ранее

В Татарстане в 2019 году зарегистрировано 7 подтвержденных случаев кори, причем 6 из них - в Казани и 1 в Челнах. Как сообщают в Роспотребнадзоре республики, в прошлом году корью заболели 12 жителей РТ, двое в столице и 10 человек - в Набережных Челнах.

Все случаи - завозные: заразившиеся граждане приехали из Москвы, Украины и Таиланда. Кроме того, заболевшие ранее были не привиты по причине отказа. Ни один завозной случай кори не получил распространения на территории региона, говорят в ведомстве:

"По эпидемическим показаниям, при регистрации случая кори или даже при подозрении, проводится вакцинация всех лиц, имевших контакт с больным (и при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, а также лиц, привитых против кори однократно — без ограничения возраста".

Накануне новогодних праздников, во время которых в РТ традиционно наблюдается поток приезжих , в республике проводят подчищающую иммунизацию: прививки ставят тем, кто ранее не был вакцинирован, получал вакцину однократно или не знает, есть ли у него прививка против кори. Поставить прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Отметим, что в мире на сегодняшний день сохраняется сложная ситуация по данному заболеванию: с начала года число заразившихся выросло втрое по сравнению с показателями 2018 года, а 70% всех заболевших являются жителями Украины.