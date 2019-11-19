Жителю Казани сожгли машину за то, что он не одолжил ее приятелю

Житель Казани отомстил мужчине за то, что последний не продлил его другу аренду машины.

Как рассказали в Прокуратуре РТ, в ночь на 27 января 2019 года подсудимый облил бензином и поджег автомобиль приятеля, припаркованный во дворе дома на улице Челюскина. Автомобиль Hyundai в результате пожара получил значительные повреждения, хозяин оценил ущерб в 290 тысяч рублей.

Как выяснилось, мотивом преступления стал отказ потерпевшего другу подсудимого в продолжении аренды автомобиля. Свою вину мужчина полностью признал, но ущерб возмещать не стал. Гражданину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.