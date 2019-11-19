В Татарстане на 75% выросло число коррупционных преступлений

Институт региональных проблем выпустил очередной рейтинг преступности в регионах России. Согласно исследованию, Татарстан ухудшил свое положение в рейтинге на 6 позиций, опустившись с 73-го на 67-е место.

"Такой результат обусловлен почти равномерным ухудшением большинства факторов рейтинга", - говорят эксперты. Почти на треть в республике выросло число насильственных преступлений, на 50% - количество экономических, наибольший рост показали коррупционные преступления - 75%.

Показательным эксперты считают рост количества страховых мошенничеств на 19 %, так как текущее значение этого индикатора вдвое превышает средний по стране уровень - 0,047 преступления на тысячу трудоспособных жителей.