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В Татарстане на 75% выросло число коррупционных преступлений

Cегодня, 09:59 142 6 Автор: prokazan.ru

Институт региональных проблем выпустил очередной рейтинг преступности в регионах России. Согласно исследованию,  Татарстан ухудшил свое положение в рейтинге на 6 позиций, опустившись с 73-го на 67-е место.

"Такой результат обусловлен почти равномерным ухудшением большинства факторов рейтинга", - говорят эксперты.  Почти на треть в республике выросло число насильственных преступлений, на 50% - количество экономических, наибольший рост показали коррупционные преступления -  75%. 

Показательным эксперты считают рост количества страховых мошенничеств на 19 %, так как текущее значение этого индикатора вдвое превышает средний по стране уровень - 0,047 преступления на тысячу трудоспособных жителей. 

комментарии

Ага
1
19 ноября 2019
10:11
У нас горшок возглавляет антикоррупционное ведомство. Как же так, чебурген?
Горожанин
0
19 ноября 2019
10:13
О, брат это жулики ( Малыш и Карлсон)
Зайнал
0
19 ноября 2019
10:39
Нищета порождает преступления
Горожанин
0
19 ноября 2019
10:48
Коррупция растет и будет расти, потому что рука руку моет, И пока они во власти, их не вывести
Угу
0
19 ноября 2019
10:52
Все построено на коррупции . если ты не коррупциогер ,ты лишний ,ты мешаешь системе.к сожалению ,так и живём.
Русский обыватель
0
19 ноября 2019
10:58
Ага, а значит самое лучшее первое место в этом рейтинге занимают те регионы где престу пления вовсе не регистрируются.

А среди чинов ников самыми честными по такой логике оказываются те кто делится с начальством как это сделали например Сердюков с Васильевой . На таких по распоря жению Путина дела немед ленно зкарывают .

Васильева:

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