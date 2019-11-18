Таксиста, который в Казани сбил насмерть бабушку, отправили под арест

Гражданин Узбекистана, который сбил 91-летнюю жительницу Казани, заключен под стражу на 2 месяца. Об этом сегодня сообщили в Прокуратуре РТ.

Напомним, что 16 ноября 2019 года водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался за рулем автомобиля Renault Logan на скорости более 80 км/ч. На красный свет парень выехал на регулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Павлюхина и Газовой и насмерть сбил пожилую женщину.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.