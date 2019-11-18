В Казани временно отключат вещание 17 телеканалов и радиостанций

На один день в столице РТ прекратят вещание 17 телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает Управление Роскомнадзора по Татарстану. Вещательное оборудование будет отключено 21 ноября с 7.00 до 10.00.

По данным ведомства, это коснется следующих каналов:

89,7 МГц Радио Такси FM

91,5 МГц Радио Татарстан - Новый Век

90,2 МГц Радио Дача

90,7 МГц Русское Радио

93,1 МГц Искатель Казань

98,0 МГц Радио Комсомольская правда

100,9 МГц Радио Мир

101,3 МГц Новое Радио

101,9 МГц Радио Рекорд

104,0 МГц Волга /Радио Шансон

104,7 МГц Радио Пассаж M / Ди FM (D FM)

105,3 МГц Казань-FM/РЕЛАКСЭФЕМ–спокойная волна

105,8 МГц Эхо Москвы

106,3 МГц Милицейская Волна

107,8 Радио 107,8 Казань/РАДИО ЛЮБОВЬ

23 ТВК (цифровое телевидение)

26 ТВК (цифровое телевидение)

Отключение связано с внеплановым ремонтом на антенной опоре "Телецентр" в селе Верхний Услон.