В Казани продлили маршрут одного из трамваев

В столице РТ завершили строительство трамвайной линии от Оренбургского проезда до улицы Мидхата Булатова. На этом участке появились новые остановки трамвая №5, следующего по маршруту "Железнодорожный вокзал – ЖК "Солнечный город". Таким образом, движение будет продлено в обоих направлениях по улице Баки Урманче с разворотом на петле в районе пересечения с улицей Мидхата Булатова; на указанных улицах появятся две дополнительные остановки.

Добавим, что новая трамвайная линия является частью Большого Казанского кольца, в будущем ее планируют закольцевать через микрорайон "Солнечный город" до Авангардной и далее через улицы Кулагина, Техническую, Габдуллы Тукая в направлении центральной части Казани.