Казанский ТЮЗ покажет спектакль в память об умершем актере

23 ноября в казанском ТЮЗе покажут спектакль «Свадьба с генералом». Постановку посвятят памяти ушедшего заслуженного артиста России Александра Купцова.

В театре сообщили, что все средства, вырученные от продажи билетов, передадут семье артиста.

Актера не стало 6 ноября, Александр Купцов скончался на 65-м году жизни после спектакля «Маленький принц». Недавно детская киностудия «Караван» создала выпустила ролик под названием «Всехний дедушка, прощай» в память о нем.

27 октября в ТЮЗе прошел спектакль «Женитьба Бальзаминова», посвященный памяти умершего актера, заслуженного артиста Татарстана Арсения Курченкова. Его не стало 10 октября. За 10 минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» 42-летнему мужчине стало плохо, он вышел за кулисы и потерял сознание. Медики скорой помощи не смогли вернуть его.