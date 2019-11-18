В Казани прошел траурный митинг в память о жертвах крушения Boeing

В минувшее воскресенье, в годовщину роковой авиакатастрофы, унесшей жизни 50 человек, в казанском аэропорту прошел траурный митинг в память о жертвах.

В начале церемонии зачитали имена всех погибших в крушении Boeing в 2013 году. Затем была объявлена минута молчания. Участники митинга возложили цветы к мемориальному комплексу, где значатся фамилии всех жертв авиакатастрофы.

В митинге участвовали друзья и родных погибших, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр труда республики Эльмира Зарипова, министр транспорта Ленар Сафин.

Напомним, на минувшей неделе Следственный комитет подвел итоги шестилетнего расследования причин авиакатастрофы. По выводам следователей, виноваты в крушении самолета пилота, командир воздушного судна и вовсе летал по поддельным документам. Однако независимые эксперты уже оспаривают выводы СК.