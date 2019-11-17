«Такие вандалы живут у нас»: в Казани неизвестные разгромили остановку

Жителей Казани возмутила видеозапись, на которой запечатлена разбитая остановка общественного транспорта. Как рассказал автор видео, инцидент произошел около дома №14 на улице Фучика. Ролик собрал комментарии пользователей сетей, которые крайне негативно высказались о гражданах, разбивших стекло.

"Колхозники приежии, привыкли в сарае сидеть дикари!"

"Такая же разбитая остановка на РКБ. Что за уроды? Неужели их не поймать?"

"Надеюсь найдут,камер больше чем людей!)"

"Там рядом рюмочная, этим все сказано"

"Есть люди,и есть нелюди(((!!!"

"Отморозки обезбашанные что ещё сказать......" - пишут казанцы в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Добавим, что умышленная порча чужого имущества в зависимости от размера ущерба наказывается штрафом, исправительными работами, арестом или лишением свободы.