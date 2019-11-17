В Казани нашли девушку, которая ушла из дома накануне в полночь

24-летнюю девушку, которая ушла из дома вчера, нашли. Об этом сообщают близкие пропавшей.

Известно, что инициатором поиска стал супруг. Как выяснил корреспондент Prokazan.ru, девушка покинула собственную квартиру около 00:30, с собой у нее были некоторые документы и банковская карта. Среди особых примет фигурировала прическа - выбритые виски. К поискам присоединились казанские волонтеры.

Девушка найдена, жива, сообщают поисковые отряды города. Где она была и почему ушла из дома на длительное время, не сообщается.