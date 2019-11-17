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Фото скриншот с видеозаписи

«Нормальные мужики трусы не носят?»: казанцы обсуждают закрытый показ мод

Cегодня, 12:36 135 2 Автор: prokazan.ru

В социальные сети попало видео с закрытого показа мод, который проходил 15 ноября в ВЦ "Казанская ярмарка". Внимание автора ролика привлекло дефиле парней в нижнем белье. Молодые люди проходили по подиуму в белье, футболках, обуви и с разнообразными сумками, а также демонстрировали халаты. 

Видеозапись вызывала бурные эмоции казанцев.

"Куда мы катимся", "Позорище", "Срамота" - такими комментариями ответили пользователи соцсетей на ролик.

Также комментаторы сочли участников показа непрофессиональными моделями:

"Какой то колхозный показ, или просто это не модели. Двигаться по подиуму не могут. Не модельная внешность. Как будто просто знакомых попросили выступить. Экономия?" - рассуждают казанцы.

Казанцы шутили, что на моделей забыли надеть одежду:

"Не приехали что-ли , по каким то причинам, модели с коллекцией одежды? Пришлось просить обслуживающий персонал и знакомых раздеваться, чтобы мероприятие спасти? Что-то мы в Казани и не поняли)"

"да тут пол страны вечером после работы такие модные"

Другие пользователи сетей переносили увиденное на экономическую ситуацию:

"Это отражение нашей реальности, когда простой народ в нашем государстве буквально без штанов остался"

Вспомнили комментаторы и звезд эстрады, которые появлялись на сцене в аналогичном виде:

"Новое - это хорошо забытое старое. Ведь именно Шура ( Александр Медведев) уже в конце 90- х предвосхитил о том какие веяния моды будут в нынешнее время) . И некоторые из моделей , представленных в данном видео, наверное не знают что их вид является всего лишь блёклой калькой с образа Шуры."

Встречались негативные высказывания в адрес моделей, их сравнивали с мужчинами нетрадиционной ориентации. Однако нашлись и "защитники" показа:

"Ой норм мода. Хоть не на каблуках"

"Нормальные мужики трусы не носят?
Это же показ"

А что думаете вы? Пишите в комментариях.

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комментарии

Горожанин
0
17 ноября 2019
13:06
Шо , опять Димас с Агой накосячили ? И зачем им разрешили выйти на подиум?
Димас люблю пивас
0
17 ноября 2019
13:20
Ага по дому без трусов ходит. Мегамужик, наверное

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