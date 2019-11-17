В РТ на пожаре пострадала пожилая женщина. У нее обожжены 20% тела

16 ноября в 11 часов по 112 поступило сообщение о горении дома в Альметьевском районе. В селе Абдрахманово на улице Тагирова загорелся одноэтажный деревянный дом и двухэтажная надворная постройка. Общая площадь пожара составила 71 квадратный метр, сообщают в МЧС республики.

Спустя 42 минуты пожарным удалось ликвидировать открытое горение. От огня пострадала хозяйка дома - женщина 1935 года рождения. У нее обожжены 20% тела - голени, лицо и кисти рук, пенсионерку госпитализировали. Предварительная причина пожара устанавливается.