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Фото "Вот енот"

Казанский питомник из-за нехватки денег распродает енотов

Cегодня, 10:17 14 0 Автор: prokazan.ru

Казанский питомник «Вот енот» выставил на продажу пятерых енотов. Сообщается, что продать питомцев владельцев вынудила тяжелая финансовая ситуация.

Животных продают по 10 тысяч рублей за каждого. Питомцев передадут в руки только совершеннолетним владельцам, дадут консультацию по уходу за животными. Администрация питомника отмечает, что никаких особых условий для содержания енотов не нужно, обязателен только небольшой вольер для сна.

«Мы верим, что в вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», - сообщили в питомнике.

 

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