В Казани поймали похитителя канализационных люков

38-летнего казанца подозревают в краже трех канализационных люков. Как сообщают в МВД РТ, в период с 13 по 15 октября неизвестный гражданин украл три люка по улицам Воровского и Короленко. Заявление о краже поступило от представителей организации. Сумма причиненного материального ущерба, по оценкам потерпевшей стороны, составила 7 600 рублей.

Участковые задержали подозреваемого в преступлении, он ранее уже был судим. В настоящее время мужчина допрошен. Полицейскими проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, уточнили в полиции.